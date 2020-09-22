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ЄС готовий надати Україні 1,2
млрд євро кредиту, але є умова

ЄС готовий надати Україні 1,2 млрд євро кредиту, але є умова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 18:39

ЄС готовий надати Україні 1,2 млрд євро кредиту, але є умова

Пропонуємо до обговорення:
Про це Боррель сказав в ході спільного брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Дивися повний текст ЄС готовий надати Україні 1,2 млрд євро кредиту, але є умова.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 18:39

это условие не выполнимо в Украине...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 18:53

Сколько можно брать кредитов?Мы их уже отдать не можем.Землей Зеленский отдавать готовится?Похоже на то.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 19:33

В нашей стране "усиление верховенства права" это ни что иное как улучшение благосостояния судей, их семей и небольшой части населения кого они обслуживают.
Igorten
 
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