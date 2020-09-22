Про це Боррель сказав в ході спільного брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Дивися повний текст ЄС готовий надати Україні 1,2 млрд євро кредиту, але є умова.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 18:39
ЄС готовий надати Україні 1,2 млрд євро кредиту, але є умова
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС готовий надати Україні 1,2 млрд євро кредиту, але є умова.
Додано: Сер 23 вер, 2020 18:53
Сколько можно брать кредитов?Мы их уже отдать не можем.Землей Зеленский отдавать готовится?Похоже на то.
Додано: Сер 23 вер, 2020 19:33
В нашей стране "усиление верховенства права" это ни что иное как улучшение благосостояния судей, их семей и небольшой части населения кого они обслуживают.
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