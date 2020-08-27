|
|
|
У Британії штрафи за порушення карантину підвищили вдвічі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 вер, 2020 18:42
Пропонуємо до обговорення:
В результаті прискорилося поширення коронавируса уряд Великої Британії посилює заходи боротьби з епідемією - не дивлячись на те, що до тотального карантину влади поки вдаватися не планують, у всіх адміністративних частинах країни, включаючи Північну Ірландію, Шотландію і Уельс було вирішено продовжити до 6 місяців заходи, що обмежують число людей в закритих приміщеннях, а також збільшити штрафи за порушення введених правил.
Дивися повний текст У Британії штрафи за порушення карантину підвищили вдвічі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90377
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 23 вер, 2020 18:43
в богатой Великобритании штраф составляет 1/4 от минимальной ЗП, а почему же в нищей Украине штраф весной был установлен в 4 раза больше минималки?...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4900
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|445
|
|
|8
|384
|
|
|1
|113
|
|