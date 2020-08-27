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У Британії штрафи за порушення
карантину підвищили вдвічі

У Британії штрафи за порушення карантину підвищили вдвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 18:42

У Британії штрафи за порушення карантину підвищили вдвічі

Пропонуємо до обговорення:
В результаті прискорилося поширення коронавируса уряд Великої Британії посилює заходи боротьби з епідемією - не дивлячись на те, що до тотального карантину влади поки вдаватися не планують, у всіх адміністративних частинах країни, включаючи Північну Ірландію, Шотландію і Уельс було вирішено продовжити до 6 місяців заходи, що обмежують число людей в закритих приміщеннях, а також збільшити штрафи за порушення введених правил.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 18:43

в богатой Великобритании штраф составляет 1/4 от минимальной ЗП, а почему же в нищей Украине штраф весной был установлен в 4 раза больше минималки?...
Тракторист
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