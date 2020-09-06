RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ДПС нагадує: до 1 жовтня
необхідно сплатити податок на...

ДПС нагадує: до 1 жовтня необхідно сплатити податок на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 19:39

ДПС нагадує: до 1 жовтня необхідно сплатити податок на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила заступник начальника Головного управління ДПС.

Дивися повний текст ДПС нагадує: до 1 жовтня необхідно сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90377
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 19:39

О, я , я, военный побор, временный налог который судя по всему стал вечным.
Igorten
 
Повідомлень: 4067
З нами з: 01.11.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі 1, 2, 3
R2 » Чет 17 вер, 2020 11:06
28 1463
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 16:45
Амвросий
В Україні хочуть запровадити корпоративний податок в...
R2 » Нед 06 вер, 2020 19:52
9 687
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 00:29
NetSerpent
Податок на розкіш в Україні: хто платить, за що і скільки
R2 » Нед 06 вер, 2020 20:24
1 120
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 вер, 2020 12:43
ladikus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.