Про це повідомила заступник начальника Головного управління ДПС.
Дивися повний текст ДПС нагадує: до 1 жовтня необхідно сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (відео).
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Додано: Сер 23 вер, 2020 19:39
ДПС нагадує: до 1 жовтня необхідно сплатити податок на...
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Дивися повний текст ДПС нагадує: до 1 жовтня необхідно сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (відео).
Додано: Сер 23 вер, 2020 19:39
О, я , я, военный побор, временный налог который судя по всему стал вечным.
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