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В Україні може змінитися ціна
на автогаз і бензин: прогноз

В Україні може змінитися ціна на автогаз і бензин: прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 21:39

В Україні може змінитися ціна на автогаз і бензин: прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Про це, як повідомляють «Факти», заявив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

Дивися повний текст В Україні може змінитися ціна на автогаз і бензин: прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 21:39

Шутками прибаутками поднять цену на ГАЗ. А потом и на бензин.
papchik
 
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