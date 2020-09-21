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В Україні може змінитися ціна на автогаз і бензин: прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 вер, 2020 21:39
Пропонуємо до обговорення:
Про це, як повідомляють «Факти», заявив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.
Дивися повний текст В Україні може змінитися ціна на автогаз і бензин: прогноз
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Додано: Сер 23 вер, 2020 21:39
Шутками прибаутками поднять цену на ГАЗ. А потом и на бензин.
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papchik
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