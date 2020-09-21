Про це пише Міністерство юстиції.
Дивися повний текст Як протидіяти рейдерству щодо нерухомості - пояснення Мін'юсту.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 23:00
Як протидіяти рейдерству щодо нерухомості - пояснення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як протидіяти рейдерству щодо нерухомості - пояснення Мін'юсту.
Додано: Сер 23 вер, 2020 23:00
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В общем с рейдерством у нас все в порядке, государство стоит и днем и ночью на страже нашей частной собственности, главное не забыть SMS-маяк подключить, там всего 300 грн в месяц :) Как видим Минюст судя по всему в долях ;)
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