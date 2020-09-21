RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як протидіяти рейдерству щодо
нерухомості - пояснення...

Як протидіяти рейдерству щодо нерухомості - пояснення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 23:00

Як протидіяти рейдерству щодо нерухомості - пояснення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Міністерство юстиції.

Дивися повний текст Як протидіяти рейдерству щодо нерухомості - пояснення Мін'юсту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90380
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 23:00

Остановить любые регистрационные действия можно .... :
на основании решения суда о запрете совершения регистрационных действий, вступившего в законную силу;

Однако, учитывая, что для вынесения решения по делу часто нужно ждать несколько месяцев
.
В общем с рейдерством у нас все в порядке, государство стоит и днем и ночью на страже нашей частной собственности, главное не забыть SMS-маяк подключить, там всего 300 грн в месяц :) Как видим Минюст судя по всему в долях ;)
Igorten
 
Повідомлень: 4067
З нами з: 01.11.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криклій розповів про плани щодо будівництва доріг...
R2 » Пон 21 вер, 2020 23:37
1 74
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 вер, 2020 23:37
EKO
Верховний суд вирішив звернутися до КСУ щодо штрафів... 1, 2
R2 » П'ят 18 вер, 2020 14:53
12 581
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 20:42
Grover
Справа щодо B2B Jewelry: суд обрав запобіжний захід двом...
R2 » Сер 09 вер, 2020 13:24
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 13:24
nikt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.