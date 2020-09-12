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"Нова пошта" випустила
коробку-трансформер (відео)

"Нова пошта" випустила коробку-трансформер (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 00:58

"Нова пошта" випустила коробку-трансформер (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Це коробка об’ємною вагою до 10 кг.

Дивися повний текст \"Нова пошта\" випустила коробку-трансформер (відео).
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