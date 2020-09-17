7 жовтня в Києві в європейський місяць кібербезпеки відбудеться друга практична конференція по GDPR - GDPR Summit Ukraine 2020.
Дивися повний текст В Києві відбудеться друга практична конференція по GDPR (захист персональних даних).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 вер, 2020 08:18
В Києві відбудеться друга практична конференція по GDPR...
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Дивися повний текст В Києві відбудеться друга практична конференція по GDPR (захист персональних даних).
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