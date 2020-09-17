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В Києві відбудеться друга
практична конференція по GDPR...

В Києві відбудеться друга практична конференція по GDPR...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 08:18

В Києві відбудеться друга практична конференція по GDPR...

Пропонуємо до обговорення:
7 жовтня в Києві в європейський місяць кібербезпеки відбудеться друга практична конференція по GDPR - GDPR Summit Ukraine 2020.

Дивися повний текст В Києві відбудеться друга практична конференція по GDPR (захист персональних даних).
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