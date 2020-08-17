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Чистий збиток Нафтогазу за
перше півріччя склав 11,5...

Чистий збиток Нафтогазу за перше півріччя склав 11,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 09:14

Чистий збиток Нафтогазу за перше півріччя склав 11,5...

Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2020 року консолідований чистий збиток групи Нафтогаз склав 11,5 млрд грн в порівнянні з 17,6 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року.

Дивися повний текст Чистий збиток Нафтогазу за перше півріччя склав 11,5 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 09:14

По итогам 2019 года Нафтогаз увеличил консолидированную прибыль в 5,5 раза (до 63,3 млрд гривен) за счет выплаты Газпромом $2,9 млрд по итогам Стокгольмского арбитража.


2,9*25 = 72,5. Ясно, лососнули бы тунца, если бы не Газпром.
summacut
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