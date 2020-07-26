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НАЗК знайшло порушень у деклараціях чиновників на 358...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 вер, 2020 09:48
Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у чиновників незадекларованого майна на 358 мільйонів гривень. Серед топ-порушників - ексміністр і місцеві депутати.
Дивися повний текст НАЗК знайшло порушень у деклараціях чиновників на 358 млн грн
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Додано: Чет 24 вер, 2020 09:48
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Додано: Чет 24 вер, 2020 10:03
і нічо
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greenozon
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