За словами міністра фінансів Сергія Марченка, Україна продовжує переговори з західними партнерами про отримання траншу МВФ.
Дивися повний текст Корумпована судова система ставить під загрозу отримання траншу МВФ - експерт.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 09:50
Корумпована судова система ставить під загрозу отримання...
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Дивися повний текст Корумпована судова система ставить під загрозу отримання траншу МВФ - експерт.
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