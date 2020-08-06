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Корумпована судова система
ставить під загрозу отримання...

Корумпована судова система ставить під загрозу отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 09:50

Корумпована судова система ставить під загрозу отримання...

Пропонуємо до обговорення:
За словами міністра фінансів Сергія Марченка, Україна продовжує переговори з західними партнерами про отримання траншу МВФ.

Дивися повний текст Корумпована судова система ставить під загрозу отримання траншу МВФ - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 09:50

Оказывается коррумпированная,а нас убеждают-реформированная.
sena_2008atp
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