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В Японії протестували
18-метрового робота Gundam (відео)

В Японії протестували 18-метрового робота Gundam (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 10:32

В Японії протестували 18-метрового робота Gundam (відео)

Пропонуємо до обговорення:
У японському місті Йокогама стартувало тестування 18 метрового і 25-тонного робота Gundam. Він вміє присідати, ставати на одне коліно і рухати руками.

Дивися повний текст В Японії протестували 18-метрового робота Gundam (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 10:33

..спрашивается : а нах он такой нужен, какой его функционал?!..если эти 25т неудачно "присядут" не в том месте и не в то время, что тогда?!.. ))
maestro71
 
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