У японському місті Йокогама стартувало тестування 18 метрового і 25-тонного робота Gundam. Він вміє присідати, ставати на одне коліно і рухати руками.
Дивися повний текст В Японії протестували 18-метрового робота Gundam (відео).
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Додано: Чет 24 вер, 2020 10:32
В Японії протестували 18-метрового робота Gundam (відео)
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Дивися повний текст В Японії протестували 18-метрового робота Gundam (відео).
Додано: Чет 24 вер, 2020 10:33
..спрашивается : а нах он такой нужен, какой его функционал?!..если эти 25т неудачно "присядут" не в том месте и не в то время, что тогда?!.. ))
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