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Коболєв пояснив, чому "Нафтогаз"
отримав 11 мільярдів...

Коболєв пояснив, чому "Нафтогаз" отримав 11 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 12:33

Коболєв пояснив, чому "Нафтогаз" отримав 11 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що збитки компанії пояснюються зниженням попиту та цін на енергоресурси, що вплинуло на всі сегменти НАК.

Дивися повний текст Коболєв пояснив, чому \"Нафтогаз\" отримав 11 мільярдів збитків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 12:33

Цікаво а в ефффективних менджерів зарпла зросла з 1 млн дол до 2 млн. дол щоб тренди врівноважити ???
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