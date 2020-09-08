Голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що збитки компанії пояснюються зниженням попиту та цін на енергоресурси, що вплинуло на всі сегменти НАК.
Дивися повний текст Коболєв пояснив, чому \"Нафтогаз\" отримав 11 мільярдів збитків.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 12:33
Коболєв пояснив, чому "Нафтогаз" отримав 11 мільярдів...
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Дивися повний текст Коболєв пояснив, чому \"Нафтогаз\" отримав 11 мільярдів збитків.
Додано: Чет 24 вер, 2020 12:33
Цікаво а в ефффективних менджерів зарпла зросла з 1 млн дол до 2 млн. дол щоб тренди врівноважити ???
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