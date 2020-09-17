Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей і Положень новоствореного органу.
Дивися повний текст Кабмін створив регулятора на ринку азартних ігор і лотерей.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 вер, 2020 14:55
Кабмін створив регулятора на ринку азартних ігор і лотерей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін створив регулятора на ринку азартних ігор і лотерей.
Додано: Чет 24 вер, 2020 14:55
Это самое большое достижение правительства-создание новых регуляторов,комиссий,наблюдательных советов и прочих кормушек для коррупционеров.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|