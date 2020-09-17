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Кабмін створив регулятора на
ринку азартних ігор і лотерей

Кабмін створив регулятора на ринку азартних ігор і лотерей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 14:55

Кабмін створив регулятора на ринку азартних ігор і лотерей

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей і Положень новоствореного органу.

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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 14:55

Это самое большое достижение правительства-создание новых регуляторов,комиссий,наблюдательных советов и прочих кормушек для коррупционеров.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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