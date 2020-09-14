Транш буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021
Дивися повний текст Можливість 2 траншів від МВФ до кінця року втрачена, треба намагатися отримати один — Сологуб.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 15:04
Можливість 2 траншів від МВФ до кінця року втрачена,...
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Дивися повний текст Можливість 2 траншів від МВФ до кінця року втрачена, треба намагатися отримати один — Сологуб.
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