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Можливість 2 траншів від МВФ
до кінця року втрачена,...

Можливість 2 траншів від МВФ до кінця року втрачена,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 15:04

Можливість 2 траншів від МВФ до кінця року втрачена,...

Пропонуємо до обговорення:
Транш буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021

Дивися повний текст Можливість 2 траншів від МВФ до кінця року втрачена, треба намагатися отримати один — Сологуб.
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