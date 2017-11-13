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Нацбанк виставив на продаж 40 тонн вилучених з обігу монет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 вер, 2020 15:36
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України виставив на продаж лом виведених з експлуатації монет номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. і 1 гривня загальною вагою 40,19 тонни. Згідно з даними в системі Prozorro, проведення аукціону заплановано на 9 жовтня.
Дивися повний текст Нацбанк виставив на продаж 40 тонн вилучених з обігу монет
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Додано: Чет 24 вер, 2020 15:36
136 тыс. за 40 тонн цветных металлов????
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