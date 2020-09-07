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Укрпошта, ПриватБанк та
Ощадбанк продаватимуть газ...

Укрпошта, ПриватБанк та Ощадбанк продаватимуть газ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 15:39

Укрпошта, ПриватБанк та Ощадбанк продаватимуть газ...

Пропонуємо до обговорення:
Для тих споживачів, хто побажає купувати газ безпосередньо у Нафтогазу, підключитися до нового постачальника можна буде легко.

Дивися повний текст Укрпошта, ПриватБанк та Ощадбанк продаватимуть газ населенню, - Нафтогаз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 15:39

Газ, как и молоко, будут в бутылочки разливать.
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