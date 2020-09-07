Для тих споживачів, хто побажає купувати газ безпосередньо у Нафтогазу, підключитися до нового постачальника можна буде легко.
Дивися повний текст Укрпошта, ПриватБанк та Ощадбанк продаватимуть газ населенню, - Нафтогаз.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 15:39
Укрпошта, ПриватБанк та Ощадбанк продаватимуть газ...
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Дивися повний текст Укрпошта, ПриватБанк та Ощадбанк продаватимуть газ населенню, - Нафтогаз.
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