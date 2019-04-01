Про це повідомив заступник голови регулятора Дмитро Сологуб в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.
Дивися повний текст У НБУ пояснили зміну тактики на міжбанку.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 16:42
У НБУ пояснили зміну тактики на міжбанку
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Дивися повний текст У НБУ пояснили зміну тактики на міжбанку.
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