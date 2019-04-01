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У НБУ пояснили зміну
тактики на міжбанку

У НБУ пояснили зміну тактики на міжбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 16:42

У НБУ пояснили зміну тактики на міжбанку

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови регулятора Дмитро Сологуб в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Дивися повний текст У НБУ пояснили зміну тактики на міжбанку.
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