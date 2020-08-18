У надрах Естонії виявили великі запаси урану

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
_hunter написав:.. -- из мордора завозить нельзя -- "западло"....
не западло. Медведи с балалайкой, в просторечии "ТENEX" занимают примерно 45% рынка поставок обогащенного урана, притом занимаются весьма любопытными проектами, вроде вторичного обогащения отработанного топлива, которое берут из всяких Франций-Германий и США. Туда же и экспортируют/возвращают. Любопытный бизнес с большим горизонтом планирования - никто на них никогда никаких санкций не наложат, бо останутся без света. Даже те сборки, что покупают у Вестингауса наши, сделаны на сырье пьяного медведя с балалайкой. Живите теперь с этим
Ну так об этом и речь: с появлением собственного сырья Европа может еще один крючечек оборвать...
_hunter написав:Ну так об этом и речь: с появлением собственного сырья Европа может еще один крючечек оборвать...
Для европы это не сырье, зеленые тупо не дадут развернуть производство. Так что придется прибалтам "зеленку" в бенелюксе приобретать, другие альтернативы у них ограничены (очень сильно, это если мягко сказать).
_hunter що вони обірвуть то, який дурень буде при таких концентраціях урану на тону руди її видобувати та збагачувати, як є та же Австралія чи Казахстан чи Україна, які не які але запаси є і краще ніж там, а майбутнє за реакторами на швидких нейтронах, і через 40-50 років цей 235 уран потрібен буде тільки країнам з застаріими атомними електростанціями.
MGVP написав:_hunter що вони обірвуть то, який дурень буде при таких концентраціях урану на тону руди її видобувати та збагачувати, як є та же Австралія чи Казахстан чи Україна, які не які але запаси є і краще ніж там, а майбутнє за реакторами на швидких нейтронах, і через 40-50 років цей 235 уран потрібен буде тільки країнам з застаріими атомними електростанціями.
реакторы на быстрых нейтронах - это двойная зрада, так как единственные действующий и перспективные реакторы снова таки стоит и строят коварные косолапые балалаечники. а откуда будет брать энергию Украина по мере вывода из эксплуатации имеющихся реакторов, никто почему-то не освещает.