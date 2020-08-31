RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найбільший європейський оператор
архівних послуг вийшов...

Найбільший європейський оператор архівних послуг вийшов...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 17:33

Найбільший європейський оператор архівних послуг вийшов...

Пропонуємо до обговорення:
Потужність першого архівного сховища, яке розташоване в Києві, становить 200 тис. Архівних коробів або близько 3 тис. Тонн паперу.

Дивися повний текст Найбільший європейський оператор архівних послуг вийшов на ринок України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90395
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 17:33

Отличная новость.
inter01728
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найбільший російський інтернет-магазин почав працювати в... 1, 2, 3
R2 » Вів 22 вер, 2020 14:07
26 1760
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 вер, 2020 09:19
V2
Samsung побудує найбільший у світі завод з виробництва ліків
R2 » Вів 08 вер, 2020 11:20
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 11:20
p_a_l
Мінцифри анонсувало ТОП-10 нових послуг у "Дії"...
R2 » Пон 31 сер, 2020 09:51
2 135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 23:42
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.