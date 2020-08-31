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Найбільший європейський оператор архівних послуг вийшов...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 вер, 2020 17:33
Пропонуємо до обговорення:
Потужність першого архівного сховища, яке розташоване в Києві, становить 200 тис. Архівних коробів або близько 3 тис. Тонн паперу.
Дивися повний текст Найбільший європейський оператор архівних послуг вийшов на ринок України
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Додано: Чет 24 вер, 2020 17:33
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