Слідчі Нацполіції викрили злочинну схему тіньового обігу валюти на 100 млн грн.
Дивися повний текст Нацполіція викрила злочинну схему тіньового обігу валюти на 100 мільйонів.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 17:53
Нацполіція викрила злочинну схему тіньового обігу валюти...
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Дивися повний текст Нацполіція викрила злочинну схему тіньового обігу валюти на 100 мільйонів.
Додано: Чет 24 вер, 2020 17:53
"злоумышленники проводили незаконные валютно-обменные операции по курсам, значительно отличавшимся от фиксированных государством"
Фиксированный валютный курс отменили в феврале 2014го и с тех пор назад не вводили. В каких годах действовала группировка? И что, все 6+ лет хранила "вещественные доказательства"?
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