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Нацполіція викрила злочинну
схему тіньового обігу валюти...

Нацполіція викрила злочинну схему тіньового обігу валюти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 17:53

Нацполіція викрила злочинну схему тіньового обігу валюти...

Пропонуємо до обговорення:
Слідчі Нацполіції викрили злочинну схему тіньового обігу валюти на 100 млн грн.

Дивися повний текст Нацполіція викрила злочинну схему тіньового обігу валюти на 100 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 17:53

"злоумышленники проводили незаконные валютно-обменные операции по курсам, значительно отличавшимся от фиксированных государством"
Фиксированный валютный курс отменили в феврале 2014го и с тех пор назад не вводили. В каких годах действовала группировка? И что, все 6+ лет хранила "вещественные доказательства"? :shock:
moveton
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