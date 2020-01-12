Меморандум підписали голова НБУ Кирило Шевченко і омбудсмен Людмила Денисова.
Дивися повний текст НБУ спільно з омбудсменом боротимуться з незаконними діями колекторів.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 19:31
НБУ спільно з омбудсменом боротимуться з незаконними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ спільно з омбудсменом боротимуться з незаконними діями колекторів.
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