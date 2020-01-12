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НБУ спільно з омбудсменом
боротимуться з незаконними...

НБУ спільно з омбудсменом боротимуться з незаконними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 19:31

НБУ спільно з омбудсменом боротимуться з незаконними...

Пропонуємо до обговорення:
Меморандум підписали голова НБУ Кирило Шевченко і омбудсмен Людмила Денисова.

Дивися повний текст НБУ спільно з омбудсменом боротимуться з незаконними діями колекторів.
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