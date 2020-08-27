Саме така сума була нарахована Мендель в липні, а в квітні-червні вона заробляла по 46,2 тис. гривень.
Дивися повний текст Зарплата Мендель за серпень майже вдвічі перевищила зарплату Зеленського.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 20:12
Зарплата Мендель за серпень майже вдвічі перевищила...
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Дивися повний текст Зарплата Мендель за серпень майже вдвічі перевищила зарплату Зеленського.
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