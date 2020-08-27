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Зарплата Мендель за серпень
майже вдвічі перевищила...

Зарплата Мендель за серпень майже вдвічі перевищила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 20:12

Зарплата Мендель за серпень майже вдвічі перевищила...

Пропонуємо до обговорення:
Саме така сума була нарахована Мендель в липні, а в квітні-червні вона заробляла по 46,2 тис. гривень.

Дивися повний текст Зарплата Мендель за серпень майже вдвічі перевищила зарплату Зеленського.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 20:12

Ну, значит прокормит Вовку...
simku01
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