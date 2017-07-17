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СБУ викрила мільйонні розкрадання
з банківських рахунків...

СБУ викрила мільйонні розкрадання з банківських рахунків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 20:39

СБУ викрила мільйонні розкрадання з банківських рахунків...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України блокувала діяльність угруповання, яке займалося розкраданням грошей з рахунків клієнтів приватних та державних банків. Зловмисникам вдавалося вкрасти 3 мільйони гривень щомісяця.

Дивися повний текст СБУ викрила мільйонні розкрадання з банківських рахунків українців.
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 20:40

Пидаоасы
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