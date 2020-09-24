Національний банк буде змушений підвищити рівень облікової ставки на початку 2021-го року, на півроку раніше ніж це прогнозував регулятор.
Дивися повний текст НБУ підвищить облікову ставку на початку 2021 року - прогноз ICU.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 23:03
НБУ підвищить облікову ставку на початку 2021 року -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ підвищить облікову ставку на початку 2021 року - прогноз ICU.
Додано: Чет 24 вер, 2020 23:03
При курсе 30 повышать будут круче чем понижали последние полгода)))) дятлы глупые.
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