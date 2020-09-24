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НБУ підвищить облікову ставку
на початку 2021 року -...

НБУ підвищить облікову ставку на початку 2021 року -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 23:03

НБУ підвищить облікову ставку на початку 2021 року -...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк буде змушений підвищити рівень облікової ставки на початку 2021-го року, на півроку раніше ніж це прогнозував регулятор.

Дивися повний текст НБУ підвищить облікову ставку на початку 2021 року - прогноз ICU.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 23:03

При курсе 30 повышать будут круче чем понижали последние полгода)))) дятлы глупые.
intrastranger
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