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Volkswagen представив електрокар із запасом ходу 402 км...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 23:08
Пропонуємо до обговорення:
Німецький автовиробник Volkswagen представив новий електричний кросовер 2021 Volkswagen ID.4.
Дивися повний текст Volkswagen представив електрокар із запасом ходу 402 км (фото)
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Додано: Чет 24 вер, 2020 23:08
Зарядить зарядкой какой мощности идиоиы
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