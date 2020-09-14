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Volkswagen представив електрокар
із запасом ходу 402 км...

Volkswagen представив електрокар із запасом ходу 402 км...
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 23:08

Volkswagen представив електрокар із запасом ходу 402 км...

Пропонуємо до обговорення:
Німецький автовиробник Volkswagen представив новий електричний кросовер 2021 Volkswagen ID.4.

Дивися повний текст Volkswagen представив електрокар із запасом ходу 402 км (фото).
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 23:08

Зарядить зарядкой какой мощности идиоиы
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