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2021 рік може стати крахом вагонобудівної галузі в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 вер, 2020 00:22
Пропонуємо до обговорення:
43,5% всього рухомого складу України вичерпали свій нормативний ресурс.
Дивися повний текст 2021 рік може стати крахом вагонобудівної галузі в Україні - експерти
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 00:22
Он может стать крахом любой производственной отрасли в Украине.
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di2gard
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