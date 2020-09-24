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2021 рік може стати крахом
вагонобудівної галузі в...

2021 рік може стати крахом вагонобудівної галузі в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 00:22

2021 рік може стати крахом вагонобудівної галузі в...

Пропонуємо до обговорення:
43,5% всього рухомого складу України вичерпали свій нормативний ресурс.

Дивися повний текст 2021 рік може стати крахом вагонобудівної галузі в Україні - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 00:22

Он может стать крахом любой производственной отрасли в Украине.
di2gard
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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