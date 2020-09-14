Тариф на передачу електричної енергії планують підвищити до 640,48 грн за МВт-год.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 01:21
Тариф на передачу електроенергії хочуть підвищити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тариф на передачу електроенергії хочуть підвищити.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 01:21
Надо в новостях писать так-налог на воздух будет повышен,всем надеть намордники и радоваться.А обосновать можно всё.Ахметов обеднеть не должен,вот и всё обоснование.
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