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Тариф на передачу
електроенергії хочуть підвищити

Тариф на передачу електроенергії хочуть підвищити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 01:21

Тариф на передачу електроенергії хочуть підвищити

Пропонуємо до обговорення:
Тариф на передачу електричної енергії планують підвищити до 640,48 грн за МВт-год.

Дивися повний текст Тариф на передачу електроенергії хочуть підвищити.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 01:21

Надо в новостях писать так-налог на воздух будет повышен,всем надеть намордники и радоваться.А обосновать можно всё.Ахметов обеднеть не должен,вот и всё обоснование.
Scotch
 
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