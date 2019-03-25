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Особливості працевлаштування
неповнолітніх

Особливості працевлаштування неповнолітніх
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:24

Особливості працевлаштування неповнолітніх

Пропонуємо до обговорення:
Особи, які не досягли вісімнадцятирічного віку, у трудових правовідносинах прирівнюються до повнолітніх.

Дивися повний текст Особливості працевлаштування неповнолітніх.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:24

Теперь понятно, почему ни один работодатель не хочет брать на работу несовершеннолетних. Куча требований и ограничений, да еще и возможность, что придет родитель и скажет: "все, дите больше у вас не работает".
BlackFedor
 
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