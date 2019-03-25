Особи, які не досягли вісімнадцятирічного віку, у трудових правовідносинах прирівнюються до повнолітніх.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:24
Особливості працевлаштування неповнолітніх
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Дивися повний текст Особливості працевлаштування неповнолітніх.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:24
Теперь понятно, почему ни один работодатель не хочет брать на работу несовершеннолетних. Куча требований и ограничений, да еще и возможность, что придет родитель и скажет: "все, дите больше у вас не работает".
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