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Finance.ua: Накопить на пенсию.
Как работают НПФ и стоит...

Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 10:28

Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит...

Пропонуємо до обговорення:
Все, что нужно знать о негосударственных пенсионных фондах
Если вы – не министр, судья или прокурор, то на хорошую пенсию от государства рассчитывать не приходится. Поэтому, чтобы не нуждаться в преклонном возрасте, о пенсии нужно позаботиться самому. И начинать это делать желательно как можно раньше. Вариантов накопления денег на потом есть несколько. Как могут в этом помочь негосударственные пенсионные фонды (НПФ)? Давайте разберемся.

Дивися повний текст Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит ли в них вкладывать?
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 10:28

Нужно чтобы договора с НПФ можно было заключать в валюте и вклады делать в валюте. Тогда будет толк и доходность будет выше инфляции. Это давно всем понятно. В нашей банановой республике с сырьевой экономикой всегда будет дешеветь гривна и периодически будут скачкообразные падения гривны из-за политической нестабильности. С такой перспективой нет смысла вкладывать деньги в гривне на длительный срок. Лучше вложить в золотой сертификат или положить на депозит.
dulgerav
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 17:06

Re: Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит

В тоже время из-за отсутствия полноценного фондового рынка в Украине НПФ имеют ограниченные возможности для инвестирования и скованы в своих действиях на получение большего дохода.


все так, достаточно посмотреть графики стоимости на страничке все НПФ: кое-как выше инфляции пляшет [лень искать - вспоминать], открытый после 14го года,
да один-два из фондов ОТП, которые не парятся, а вкладывют тупо в валюту и ОВГЗ (ну еще в акции Аваля ))), больше денег в Украине вложить некуда
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 12:10

>пенсійні контракти можна розірвати на емоціях, тому гроші більш захищені від імпульсивних дій;

тут помилка?


А взагалі згоден що не дуже вдало обрано період 2014-2019, краще з 2015 дивитись або 2010-2014 в крайньому випадку
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:22

Не привлекает.. Дёшево очень:(((
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:41

Заманушки для лохов
rytton
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