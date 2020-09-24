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JPMorgan може заплатити рекордні
$1 млрд за маніпуляції...

JPMorgan може заплатити рекордні $1 млрд за маніпуляції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 11:54

JPMorgan може заплатити рекордні $1 млрд за маніпуляції...

Пропонуємо до обговорення:
JPMorgan Chase & Co. готується заплатити штраф в розмірі майже $ 1 млрд для врегулювання претензій влади США, пов'язаних з маніпуляціями при торгівлі ф'ючерсами на дорогоцінні метали і казначейськими цінними паперами.

Дивися повний текст JPMorgan може заплатити рекордні $1 млрд за маніпуляції трейдерів на ринках.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 11:54

потім ті специ-трейдери приїдуть в Україну помагати
https://news.finance.ua/ua/news/-/47907 ... v-ukrayini
5kopiyok
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