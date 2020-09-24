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Райффайзен Банк Аваль виплатить понад 4 млрд грн дивідендів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 вер, 2020 12:27
Пропонуємо до обговорення:
Акціонери АТ «Райффайзен Банк Аваль» ухвалили рішення про виплати майже 4,275 млрд грн дивідендів із прибутку за 2019 рік.
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