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Середня зарплата в Україні в
2021 році збільшиться на...

Середня зарплата в Україні в 2021 році збільшиться на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:32

Середня зарплата в Україні в 2021 році збільшиться на...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України очікує в 2021 році зростання середньої заробітної плати на 15% при підвищенні мінімальної на 30%.

Дивися повний текст Середня зарплата в Україні в 2021 році збільшиться на 15% - прогноз НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:32

Какая при этом будет инфляция???
Галина441
 
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