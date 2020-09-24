Національний банк України очікує в 2021 році зростання середньої заробітної плати на 15% при підвищенні мінімальної на 30%.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні в 2021 році збільшиться на 15% - прогноз НБУ.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:32
Середня зарплата в Україні в 2021 році збільшиться на...
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Дивися повний текст Середня зарплата в Україні в 2021 році збільшиться на 15% - прогноз НБУ.
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