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На скільки Україна відстає за енергоефективністю від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:38
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів радник прем'єр-міністра, директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап.
Дивися повний текст На скільки Україна відстає за енергоефективністю від Європи - думка експерта
.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:39
никакой конкретики...
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