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У Ярославського розповіли
про плани будівництва...

У Ярославського розповіли про плани будівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:42

У Ярославського розповіли про плани будівництва...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво технопарку Екополіс ХТЗ, на базі якого в Харкові планують створити «українську Кремнієву долину», стартує на початку 2021 року.

Дивися повний текст У Ярославського розповіли про плани будівництва «української Кремнієвої долини».
R2
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Сколково-2?... ;)
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Баз работающего правосудия, честной прокуратуры и работающих в пользу обыкновенных людей законов - всё это чихание в воздух.
anton_gms
 
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