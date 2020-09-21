Будівництво технопарку Екополіс ХТЗ, на базі якого в Харкові планують створити «українську Кремнієву долину», стартує на початку 2021 року.
Дивися повний текст У Ярославського розповіли про плани будівництва «української Кремнієвої долини».
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:42
У Ярославського розповіли про плани будівництва...
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Дивися повний текст У Ярославського розповіли про плани будівництва «української Кремнієвої долини».
Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:59
Баз работающего правосудия, честной прокуратуры и работающих в пользу обыкновенных людей законов - всё это чихание в воздух.
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