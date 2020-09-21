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Тепловики розповіли про ризики
індивідуального опалення...

Тепловики розповіли про ризики індивідуального опалення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:02

Тепловики розповіли про ризики індивідуального опалення...

Пропонуємо до обговорення:
При оформленні індивідуального опалення в багатоквартирних будинках для споживача є ризики.

Дивися повний текст Тепловики розповіли про ризики індивідуального опалення в багатоквартирних будинках.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:02

в большинстве домов места общего пользования - это только лестничные клетки подъездов большинство из которых не отапливается ещё с 90-х...
Тракторист
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