При оформленні індивідуального опалення в багатоквартирних будинках для споживача є ризики.
Дивися повний текст Тепловики розповіли про ризики індивідуального опалення в багатоквартирних будинках.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:02
Тепловики розповіли про ризики індивідуального опалення...
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Дивися повний текст Тепловики розповіли про ризики індивідуального опалення в багатоквартирних будинках.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:02
в большинстве домов места общего пользования - это только лестничные клетки подъездов большинство из которых не отапливается ещё с 90-х...
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