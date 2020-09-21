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Тепловики розповіли про ризики
індивідуального опалення...

Тепловики розповіли про ризики індивідуального опалення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:02

Тепловики розповіли про ризики індивідуального опалення...

Пропонуємо до обговорення:
При оформленні індивідуального опалення в багатоквартирних будинках для споживача є ризики.

Дивися повний текст Тепловики розповіли про ризики індивідуального опалення в багатоквартирних будинках.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:02

в большинстве домов места общего пользования - это только лестничные клетки подъездов большинство из которых не отапливается ещё с 90-х...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:19

Маразм.Індивідуальне опалення на 30%-40% економічно вигідніше від загального.Крім того ряд додаткових переваг,таких як
1.Температура в кімнаті
2.Включення опалення
3.Програмування тепла
залежить виключно від власника,а не від приватних чи комунальних постачальників тепла.
pankevych_teplodim
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 17:09

  Тракторист написав:в большинстве домов места общего пользования - это только лестничные клетки подъездов большинство из которых не отапливается ещё с 90-х...

Есть еще общедомовые потери (подвалы, чердаки), платить за которые "автономщики" тоже обязаны. Если нет счетчиков, то отопление подъездов и общедомовые потери рассчитываются как доля от общего потребления, и, если мне не изменяет память, в 9-этажном доме составляют 18 или 20%
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 17:32

Карась нам расскажет...Тепловикам невыгодно индивидуальное отопление,потому что можно экономить,вот и надо придумать дополнительные платежи.Вдумайтесь-это же двойная оплата-сосед платит за отопление своей квартиры,и тот,кто отключился,платит частично за отопление соседа.Вот это схема!Чем не налог на воздух?На самом деле,это придумано,чтобы наказать тех,кто отключился.Называется-мы найдём,как вас ограбить.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:42

  summacut написав:
  Тракторист написав:в большинстве домов места общего пользования - это только лестничные клетки подъездов большинство из которых не отапливается ещё с 90-х...

Есть еще общедомовые потери (подвалы, чердаки), платить за которые "автономщики" тоже обязаны. Если нет счетчиков, то отопление подъездов и общедомовые потери рассчитываются как доля от общего потребления, и, если мне не изменяет память, в 9-этажном доме составляют 18 или 20%

18-20% будет при условии что лестничные клетки отапливаються, а если нет, то потери не должны превышать 5%...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:19

споры о том, хорошо или плохо иметь индивидуальное отопление многоквартирных домах, если на него перейдет значительная часть жильцов, ведутся не первый год. Но конкретно этой статье рисков я так и не увидел :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:01

Хлебное корыто где тепло и вкусно никто не хочет потерять!
Колхоз только в голове!
В Европе колхоза нет, в новостройках тоже нет. А в старом фонде колхоз. Где логика?
Или это такой вариант борьбы за ресурсную базу? Сказки про колхоз пусть своей семье на даче рассказывает!
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 00:36

PasserBy риск в том, что сосед в старом доме (вертикальная система) при инд отопление не платит за МОП (если он включен как у нас), нарушает обязанности совладения(
В новых домах (горизонтальная система) совладельцы платят за МОПы, иногда больше чем за квартиру.
readrend
 
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