При оформленні індивідуального опалення в багатоквартирних будинках для споживача є ризики.
Дивися повний текст Тепловики розповіли про ризики індивідуального опалення в багатоквартирних будинках.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:02
Тепловики розповіли про ризики індивідуального опалення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тепловики розповіли про ризики індивідуального опалення в багатоквартирних будинках.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:02
в большинстве домов места общего пользования - это только лестничные клетки подъездов большинство из которых не отапливается ещё с 90-х...
Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:19
Маразм.Індивідуальне опалення на 30%-40% економічно вигідніше від загального.Крім того ряд додаткових переваг,таких як
1.Температура в кімнаті
2.Включення опалення
3.Програмування тепла
залежить виключно від власника,а не від приватних чи комунальних постачальників тепла.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 17:09
Есть еще общедомовые потери (подвалы, чердаки), платить за которые "автономщики" тоже обязаны. Если нет счетчиков, то отопление подъездов и общедомовые потери рассчитываются как доля от общего потребления, и, если мне не изменяет память, в 9-этажном доме составляют 18 или 20%
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: П'ят 25 вер, 2020 17:32
Карась нам расскажет...Тепловикам невыгодно индивидуальное отопление,потому что можно экономить,вот и надо придумать дополнительные платежи.Вдумайтесь-это же двойная оплата-сосед платит за отопление своей квартиры,и тот,кто отключился,платит частично за отопление соседа.Вот это схема!Чем не налог на воздух?На самом деле,это придумано,чтобы наказать тех,кто отключился.Называется-мы найдём,как вас ограбить.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:42
18-20% будет при условии что лестничные клетки отапливаються, а если нет, то потери не должны превышать 5%...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:19
споры о том, хорошо или плохо иметь индивидуальное отопление многоквартирных домах, если на него перейдет значительная часть жильцов, ведутся не первый год. Но конкретно этой статье рисков я так и не увидел
Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:01
Хлебное корыто где тепло и вкусно никто не хочет потерять!
Колхоз только в голове!
В Европе колхоза нет, в новостройках тоже нет. А в старом фонде колхоз. Где логика?
Или это такой вариант борьбы за ресурсную базу? Сказки про колхоз пусть своей семье на даче рассказывает!
Додано: Суб 26 вер, 2020 00:36
PasserBy риск в том, что сосед в старом доме (вертикальная система) при инд отопление не платит за МОП (если он включен как у нас), нарушает обязанности совладения(
В новых домах (горизонтальная система) совладельцы платят за МОПы, иногда больше чем за квартиру.
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