Тепловики розповіли про ризики індивідуального опалення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 26 вер, 2020 13:15
Людей не устраивает не оплата МОК, а тарифы на ЦО, которые как показывает практика проигрывают новым домам, где в каждой квартире ИО.
Додано: Суб 26 вер, 2020 13:40
А у тепловиков колхоз ну просто сказка, когда все вместе то платим как в такси (разве не абсурд), а когда по отдельности то платим как в автобусе, даже логику экономики исказили воровством до полного Абсурда.
Кто Вам лекарь тепловики-калхозники если Ваши варавские расценки превратились в дичь, это если цену в маршрутках сравнять с таксистами и возмущаться почему все пользуются такси. И еще говорить ну ездишь в такси ты еще заплати пол цены маршрутки.
Пользуются потому что выгодно!
Додано: Суб 26 вер, 2020 14:13
кроме домовых потерь есть еще потери при транспортировке. Довольно часто вижу картину, когда по улицам текут реки горячей воды. И никого это особо не заботит. Кто это все оплачивает?
Додано: Суб 26 вер, 2020 18:24
У нашому місті немає центрального опалення. Ми із дружиною опалюємо дві кімнати із чотирьох. Хочемо економимо коли тепло на вулиці, або навпаки. Раз заплатив у 2006 році за котла газового і за внутріквартирну розводку труб, а тепер плачу тільки за газ. Для чого платити більше?
Додано: Вів 29 вер, 2020 08:31
ИТП без регулировки по погоде - 15%
ИТП с регулировкой 5%
ЦТП - 8%
Отопление лестничных клеток и вспомогательных помещений - 10% от 5 этажей и выше.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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