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Тепловики розповіли про ризики індивідуального опалення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 вер, 2020 13:15
Людей не устраивает не оплата МОК, а тарифы на ЦО, которые как показывает практика проигрывают новым домам, где в каждой квартире ИО.
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Zebra
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Додано: Суб 26 вер, 2020 13:40
А у тепловиков колхоз ну просто сказка, когда все вместе то платим как в такси (разве не абсурд), а когда по отдельности то платим как в автобусе, даже логику экономики исказили воровством до полного Абсурда.
Кто Вам лекарь тепловики-калхозники если Ваши варавские расценки превратились в дичь, это если цену в маршрутках сравнять с таксистами и возмущаться почему все пользуются такси. И еще говорить ну ездишь в такси ты еще заплати пол цены маршрутки.
Пользуются потому что выгодно!
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dvadyv
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Додано: Суб 26 вер, 2020 14:13
summacut написав: Тракторист написав:
в большинстве домов места общего пользования - это только лестничные клетки подъездов большинство из которых не отапливается ещё с 90-х...
Есть еще общедомовые потери (подвалы, чердаки), платить за которые "автономщики" тоже обязаны. Если нет счетчиков, то отопление подъездов и общедомовые потери рассчитываются как доля от общего потребления, и, если мне не изменяет память, в 9-этажном доме составляют 18 или 20%
кроме домовых потерь есть еще потери при транспортировке. Довольно часто вижу картину, когда по улицам текут реки горячей воды. И никого это особо не заботит. Кто это все оплачивает?
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Амвросий
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Додано: Суб 26 вер, 2020 18:24
У нашому місті немає центрального опалення. Ми із дружиною опалюємо дві кімнати із чотирьох. Хочемо економимо коли тепло на вулиці, або навпаки. Раз заплатив у 2006 році за котла газового і за внутріквартирну розводку труб, а тепер плачу тільки за газ. Для чого платити більше?
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mvp1959
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Додано: Нед 27 вер, 2020 10:17
Почему его другие греют, он тоже греет других, карась
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romanus2645
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Додано: Вів 29 вер, 2020 08:31
Тракторист написав: summacut написав: Тракторист написав:
в большинстве домов места общего пользования - это только лестничные клетки подъездов большинство из которых не отапливается ещё с 90-х...
Есть еще общедомовые потери (подвалы, чердаки), платить за которые "автономщики" тоже обязаны. Если нет счетчиков, то отопление подъездов и общедомовые потери рассчитываются как доля от общего потребления, и, если мне не изменяет память, в 9-этажном доме составляют 18 или 20%
18-20% будет при условии что лестничные клетки отапливаються, а если нет, то потери не должны превышать 5%...
ИТП без регулировки по погоде - 15%
ИТП с регулировкой 5%
ЦТП - 8%
Отопление лестничных клеток и вспомогательных помещений - 10% от 5 этажей и выше.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Вів 29 вер, 2020 11:40
summacut написав: Тракторист написав: summacut написав:Есть еще общедомовые потери (подвалы, чердаки)
, платить за которые "автономщики" тоже обязаны. Если нет счетчиков, то отопление подъездов и общедомовые потери рассчитываются как доля от общего потребления, и, если мне не изменяет память, в 9-этажном доме составляют 18 или 20%
18-20% будет при условии что лестничные клетки отапливаються, а если нет, то потери не должны превышать 5%...
ИТП без регулировки по погоде - 15%
ИТП с регулировкой 5%
ЦТП - 8%
Отопление лестничных клеток и вспомогательных помещений - 10% от 5 этажей и выше.
а какое отношение имеет наличие ИТП или ЦТП к "общедомовым потерям (подвалы, чердаки)"? эти потери связаны только с протяжённостью трубопроводов проложенных в подвальных и чердачных помещениях и от того как хорошо они теплоизолированы...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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Додано: Вів 29 вер, 2020 12:06
Scotch написав:
Карась нам расскажет...Тепловикам невыгодно индивидуальное отопление,потому что можно экономить,вот и надо придумать дополнительные платежи.Вдумайтесь-это же двойная оплата-сосед платит за отопление своей квартиры,и тот,кто отключился,платит частично за отопление соседа.Вот это схема!Чем не налог на воздух?На самом деле,это придумано,чтобы наказать тех,кто отключился.Называется-мы найдём,как вас ограбить.
учиывая температуру батарей ЦО, сосед с ЦО должен доплачивать соседу с автономкой
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Diman
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