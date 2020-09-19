RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві викрили два
великі колекторські центри

У Києві викрили два великі колекторські центри
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:04

У Києві викрили два великі колекторські центри

Пропонуємо до обговорення:
Київські поліцейські припинили незаконну діяльність двох колекторських "колл-центрів".

Дивися повний текст У Києві викрили два великі колекторські центри.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90409
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:04

И в тоже время, файненс, рекламирует микрозаймовые финансовые организации, которые и являются создателями этих коллекторских центров.

Микрозаймы по паспорту и коду в нищей стране - это априори убыточно.
Вымогательство и угрозы, а также тотальное юридическое невежество населения - основные вводные, так называемого, "микрозймового бизнеса"
prdoon1
 
Повідомлень: 235
З нами з: 19.07.12
Подякував: 82 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У надрах Естонії виявили великі запаси урану
R2 » Чет 24 вер, 2020 17:13
8 369
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 14:26
sequence
В Києві відбудеться друга практична конференція по GDPR...
R2 » Чет 24 вер, 2020 08:18
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 вер, 2020 08:19
valk77
У Києві налічується 232 ризикові новобудови (дослідження)
R2 » Суб 19 вер, 2020 11:50
3 243
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 вер, 2020 08:38
New

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.