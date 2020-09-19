Київські поліцейські припинили незаконну діяльність двох колекторських "колл-центрів".
Дивися повний текст У Києві викрили два великі колекторські центри.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:04
У Києві викрили два великі колекторські центри
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Дивися повний текст У Києві викрили два великі колекторські центри.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:04
И в тоже время, файненс, рекламирует микрозаймовые финансовые организации, которые и являются создателями этих коллекторских центров.
Микрозаймы по паспорту и коду в нищей стране - это априори убыточно.
Вымогательство и угрозы, а также тотальное юридическое невежество населения - основные вводные, так называемого, "микрозймового бизнеса"
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