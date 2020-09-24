У 2021 році на автомобільних дорогах України може заробити ще одна технологія фіксації порушень швидкісного режиму.
Дивися повний текст В Україні впровадять ще один метод автофіксації порушень швидкості на дорогах.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:05
В Україні впровадять ще один метод автофіксації порушень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні впровадять ще один метод автофіксації порушень швидкості на дорогах.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:24
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