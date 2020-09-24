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В Україні впровадять ще один
метод автофіксації порушень...

В Україні впровадять ще один метод автофіксації порушень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:05

В Україні впровадять ще один метод автофіксації порушень...

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році на автомобільних дорогах України може заробити ще одна технологія фіксації порушень швидкісного режиму.

Дивися повний текст В Україні впровадять ще один метод автофіксації порушень швидкості на дорогах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:05

а какой пункт ПДД регламентирует среднюю скорость?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:24

  Тракторист написав:а какой пункт ПДД регламентирует среднюю скорость?...

Специально -- никаким. Но математика, бессердечная сволочь такая, гарантирует, что если средняя таки получилась выше циферок, нарисованных на знаке -- мгновенная скорость (та, которая в ПДД) таки была превышена.
_hunter
 
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