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В Україні впровадять ще один
метод автофіксації порушень...

В Україні впровадять ще один метод автофіксації порушень...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 11:43

  _hunter написав:
  Тракторист написав:а какой пункт ПДД регламентирует среднюю скорость?...

Специально -- никаким. Но математика, бессердечная сволочь такая, гарантирует, что если средняя таки получилась выше циферок, нарисованных на знаке -- мгновенная скорость (та, которая в ПДД) таки была превышена.


Если углубляться в математику, то окажется, что такой подход не учитывает релятивитских поправок ОТО и СТО :D

А если копнуть глубже, то скорость имеет физический смысл в одной инерциальной системе, т.е. только относительно одной камеры. Если речь заходит о второй камере, то это уже будет совсем другая скорость. Т.к. для двух разных наблюдателей скорость объекта запросто может отличаться.

Отсюда возникает вопрос - а относительно какой камеры вы измеряли "среднюю" скорость? И тут математика подскажет, что вычисленная таким образом "средняя" скорость - параметр не имеющий физического смысла, т.к. никоим образом не отражает ни скорость измеренную относительно первой камеры, ни скорость измеренную относительно второй камеры :lol:

А между тем, ПДД оговаривает скорость в инерциальной системе автомобиля, т.к. водитель находясь в инерциальной системе автомобиля не имеет возможности контролировать свою скорость из других инерциальных систем. :D


Не, ну если вы сможете в суде привести выкладки расчетов обосновывающие, что ваша виртуальная "средняя" скорость относительно сферического коня в вакууме при переводе в инерциальную систему движущегося автомобиля имеет какой-то смысл и позволяет оценить скорость автомобиля с достаточной погрешностью, то за такое можно и штраф заплатить. Но если вы на такое способны, то вам проще будет нобелевки получать, чем на штрафах зарабатывать :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 15:55

  Menwyy написав:Эти участки имеют длину. При несложных мат.вычислениях уровня до 5 класса вы сможете вычесть среднюю скорость для всего участка дороги))))

с математикой как раз нет проблем, но размер штрафа зависит от величины превышения скорости - как вы по этим вычислениям определите на каком из участков была превышена скорость и на сколько?...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 19:12

Re: В Україні впровадять ще один метод автофіксації порушень

Тракторист написав:
  Menwyy написав:Эти участки имеют длину. При несложных мат.вычислениях уровня до 5 класса вы сможете вычесть среднюю скорость для всего участка дороги))))

с математикой как раз нет проблем, но размер штрафа зависит от величины превышения скорости - как вы по этим вычислениям определите на каком из участков была превышена скорость и на сколько?...
До средней будут считать привышение
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  #<12
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