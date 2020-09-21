В Україні впровадять ще один метод автофіксації порушень...

Додано: Суб 26 вер, 2020 11:43

_hunter написав: Тракторист написав: а какой пункт ПДД регламентирует среднюю скорость?... а какой пункт ПДД регламентирует среднюю скорость?...

Специально -- никаким. Но математика, бессердечная сволочь такая, гарантирует, что если средняя таки получилась выше циферок, нарисованных на знаке -- мгновенная скорость (та, которая в ПДД) таки была превышена. Специально -- никаким. Но математика, бессердечная сволочь такая, гарантирует, что если средняя таки получилась выше циферок, нарисованных на знаке -- мгновенная скорость (та, которая в ПДД) таки была превышена.

Если углубляться в математику, то окажется, что такой подход не учитывает релятивитских поправок ОТО и СТОА если копнуть глубже, то скорость имеет физический смысл в одной инерциальной системе, т.е. только относительно одной камеры. Если речь заходит о второй камере, то это уже будет совсем другая скорость. Т.к. для двух разных наблюдателей скорость объекта запросто может отличаться.Отсюда возникает вопрос - а относительно какой камеры вы измеряли "среднюю" скорость? И тут математика подскажет, что вычисленная таким образом "средняя" скорость - параметр не имеющий физического смысла, т.к. никоим образом не отражает ни скорость измеренную относительно первой камеры, ни скорость измеренную относительно второй камерыА между тем, ПДД оговаривает скорость в инерциальной системе автомобиля, т.к. водитель находясь в инерциальной системе автомобиля не имеет возможности контролировать свою скорость из других инерциальных систем.Не, ну если вы сможете в суде привести выкладки расчетов обосновывающие, что ваша виртуальная "средняя" скорость относительно сферического коня в вакууме при переводе в инерциальную систему движущегося автомобиля имеет какой-то смысл и позволяет оценить скорость автомобиля с достаточной погрешностью, то за такое можно и штраф заплатить. Но если вы на такое способны, то вам проще будет нобелевки получать, чем на штрафах зарабатывать