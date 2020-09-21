В Україні впровадять ще один метод автофіксації порушень...
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Тракторист написав:а какой пункт ПДД регламентирует среднюю скорость?...
Специально -- никаким. Но математика, бессердечная сволочь такая, гарантирует, что если средняя таки получилась выше циферок, нарисованных на знаке -- мгновенная скорость (та, которая в ПДД) таки была превышена.
Если углубляться в математику, то окажется, что такой подход не учитывает релятивитских поправок ОТО и СТО
А если копнуть глубже, то скорость имеет физический смысл в одной инерциальной системе, т.е. только относительно одной камеры. Если речь заходит о второй камере, то это уже будет совсем другая скорость. Т.к. для двух разных наблюдателей скорость объекта запросто может отличаться.
Отсюда возникает вопрос - а относительно какой камеры вы измеряли "среднюю" скорость? И тут математика подскажет, что вычисленная таким образом "средняя" скорость - параметр не имеющий физического смысла, т.к. никоим образом не отражает ни скорость измеренную относительно первой камеры, ни скорость измеренную относительно второй камеры
А между тем, ПДД оговаривает скорость в инерциальной системе автомобиля, т.к. водитель находясь в инерциальной системе автомобиля не имеет возможности контролировать свою скорость из других инерциальных систем.
Не, ну если вы сможете в суде привести выкладки расчетов обосновывающие, что ваша виртуальная "средняя" скорость относительно сферического коня в вакууме при переводе в инерциальную систему движущегося автомобиля имеет какой-то смысл и позволяет оценить скорость автомобиля с достаточной погрешностью, то за такое можно и штраф заплатить. Но если вы на такое способны, то вам проще будет нобелевки получать, чем на штрафах зарабатывать
Menwyy написав:Эти участки имеют длину. При несложных мат.вычислениях уровня до 5 класса вы сможете вычесть среднюю скорость для всего участка дороги))))
с математикой как раз нет проблем, но размер штрафа зависит от величины превышения скорости - как вы по этим вычислениям определите на каком из участков была превышена скорость и на сколько?...
До средней будут считать привышение
это всё домыслы, а как вы собираетесь доказывать факт нарушения если точно не известно где и когда оно совершено...
В соответствии со ст. 251 КУоАП, орган (должностное лицо) устанавливает наличие или отсутствие административного правонарушения, виновность лица в его совершении и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела на основании доказательств
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист написав:а какой пункт ПДД регламентирует среднюю скорость?...
Специально -- никаким. Но математика, бессердечная сволочь такая, гарантирует, что если средняя таки получилась выше циферок, нарисованных на знаке -- мгновенная скорость (та, которая в ПДД) таки была превышена.
Если углубляться в математику, то окажется, что такой подход не учитывает релятивитских поправок ОТО и СТО
А если копнуть глубже, то скорость имеет физический смысл в одной инерциальной системе, т.е. только относительно одной камеры. Если речь заходит о второй камере, то это уже будет совсем другая скорость. Т.к. для двух разных наблюдателей скорость объекта запросто может отличаться.
Отсюда возникает вопрос - а относительно какой камеры вы измеряли "среднюю" скорость? И тут математика подскажет, что вычисленная таким образом "средняя" скорость - параметр не имеющий физического смысла, т.к. никоим образом не отражает ни скорость измеренную относительно первой камеры, ни скорость измеренную относительно второй камеры
А между тем, ПДД оговаривает скорость в инерциальной системе автомобиля, т.к. водитель находясь в инерциальной системе автомобиля не имеет возможности контролировать свою скорость из других инерциальных систем.
Не, ну если вы сможете в суде привести выкладки расчетов обосновывающие, что ваша виртуальная "средняя" скорость относительно сферического коня в вакууме при переводе в инерциальную систему движущегося автомобиля имеет какой-то смысл и позволяет оценить скорость автомобиля с достаточной погрешностью, то за такое можно и штраф заплатить. Но если вы на такое способны, то вам проще будет нобелевки получать, чем на штрафах зарабатывать
Много букв и философии. А по факту все просто, как палка. Математика 5го класса, как написали выше. И поверьте- все начнут ездить, как зайчики. Потому как теоретизировать в Инете -это одно. А лазить по судам, доказывать что-то, рассказать какие- то теории и натягивать сову на глобус, тратить время и деньги- гораздо проще не нарушать будет. Проверено опытом многих стран, где на дорогах порядок.
Menwyy написав:Эти участки имеют длину. При несложных мат.вычислениях уровня до 5 класса вы сможете вычесть среднюю скорость для всего участка дороги))))
с математикой как раз нет проблем, но размер штрафа зависит от величины превышения скорости - как вы по этим вычислениям определите на каком из участков была превышена скорость и на сколько?...
все камеры ставятся только на одном участке -- ответ прост как пять копеек: на первом, ровно на величину превышения средней скорости. Тут, кстати, есть бесплатная фишка для любителей поганять: метров 100 можно проехать на максимальной скорости -- потом постоять -- и штрафа не будет.
Тракторист написав:с математикой как раз нет проблем, но размер штрафа зависит от величины превышения скорости - как вы по этим вычислениям определите на каком из участков была превышена скорость и на сколько?...
До средней будут считать привышение
это всё домыслы, а как вы собираетесь доказывать факт нарушения если точно не известно где и когда оно совершено...
В соответствии со ст. 251 КУоАП, орган (должностное лицо) устанавливает наличие или отсутствие административного правонарушения, виновность лица в его совершении и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела на основании доказательств
все известно: на промежутке между первой и второй камер.