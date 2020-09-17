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Шмигаль сподівається за рік
запустити фондовий ринок в...

Шмигаль сподівається за рік запустити фондовий ринок в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:27

Шмигаль сподівається за рік запустити фондовий ринок в...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів почав консультації з фахівцями з питання створення фондового ринку в Україні й за рік почне реалізовувати цю ідею.

Дивися повний текст Шмигаль сподівається за рік запустити фондовий ринок в Україні.
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