Кабінет Міністрів почав консультації з фахівцями з питання створення фондового ринку в Україні й за рік почне реалізовувати цю ідею.
Дивися повний текст Шмигаль сподівається за рік запустити фондовий ринок в Україні.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:27
Шмигаль сподівається за рік запустити фондовий ринок в...
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Дивися повний текст Шмигаль сподівається за рік запустити фондовий ринок в Україні.
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