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Кличко розповів, скільки коштуватиме 5-річна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:55
Пропонуємо до обговорення:
Після завершення проектувальних робіт, уже найближчим часом, у столиці зможуть розпочати роботи з реконструкції моста Патона, які коштуватимуть близько 7 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Кличко розповів, скільки коштуватиме 5-річна реконструкція мосту Патона і що зміниться
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:55
Если запланировано отремонтировать за 7миллиардов то по факту будет не меньше 20.
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