RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко розповів, скільки
коштуватиме 5-річна...

Кличко розповів, скільки коштуватиме 5-річна...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:55

Кличко розповів, скільки коштуватиме 5-річна...

Пропонуємо до обговорення:
Після завершення проектувальних робіт, уже найближчим часом, у столиці зможуть розпочати роботи з реконструкції моста Патона, які коштуватимуть близько 7 мільярдів гривень.

Дивися повний текст Кличко розповів, скільки коштуватиме 5-річна реконструкція мосту Патона і що зміниться.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90411
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:55

Если запланировано отремонтировать за 7миллиардов то по факту будет не меньше 20.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2107
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На скільки Україна відстає за енергоефективністю від...
R2 » П'ят 25 вер, 2020 15:38
1 44
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 15:39
Тракторист
Фінансист розповів, що буде з курсом долара та інфляцією...
R2 » Вів 22 вер, 2020 07:44
2 181
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 вер, 2020 09:13
straponesa
Криклій розповів про плани щодо будівництва доріг...
R2 » Пон 21 вер, 2020 23:37
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 вер, 2020 23:37
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89682)
25.09.2020 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.