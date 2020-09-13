Українці більше не будуть платити 1% пенсійного збору при купівлі квартири.
Дивися повний текст Скасування пенсійного збору з купівлі квартири. Як тепер проходитимуть угоди.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:05
Скасування пенсійного збору з купівлі квартири. Як тепер...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скасування пенсійного збору з купівлі квартири. Як тепер проходитимуть угоди.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:06
Как думаете — когда произойдет коррелирование цены на новостройки на 1%? Но в сторону увеличения, у покупателя же лишний процент есть в наличии(из той суммы, что он готов потратить на квартиру).
И если для вас 1% от 100% это приятно, но не серьёзно. То для застройщика после закрытия всех костов это уже не условные 12%, а уже 13% прибыли. Как и дважды отмена на 2% паевых увеличивала их прибыль. Либерализация у нас особенная (
Как и 1% для пенсионного с огромными дырами кардинально ситуацию не ухудшит. Но вот для конкретного бизнеса это работает в плюс, и очень ощутимо. Они видимо и пролоббировали.
Востаннє редагувалось RO41m в П'ят 25 вер, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:12
Отныне нотариальное удостоверение договоров купли-продажи будет проводиться без подтверждающей справки об уплате пенсионного сбора, если покупатель подтвердит, что он не вступал ранее в право собственности на жилье, и в частности:
не покупал ранее квартиру;
не приватизировал ее;
не принимал в дар;
не унаследовал.
... а как это можно подтвердить? тетя нотариус, клянусь первый раз? как можно подтвердить то, что ты НЕ делал ...
Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:29
Закон за яким при покупці квартири вперше давно вже діє. Незрозуміло, навіщо ще якісь рішення уряду.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:36
было при первой покупки ... а теперь по первому факту вступления в собственность ... если ранее вы первый раз именно покупаете - то вы могли не платить 1% ... а теперь если вы покупаете первый раз, но ранее у вас уже было или приватизация или вступление в наследство или дар - уже не канает как я понял из написанного ...
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