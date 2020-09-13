Скасування пенсійного збору з купівлі квартири. Як тепер...

Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:06

Как думаете — когда произойдет коррелирование цены на новостройки на 1%? Но в сторону увеличения, у покупателя же лишний процент есть в наличии(из той суммы, что он готов потратить на квартиру).И если для вас 1% от 100% это приятно, но не серьёзно. То для застройщика после закрытия всех костов это уже не условные 12%, а уже 13% прибыли. Как и дважды отмена на 2% паевых увеличивала их прибыль. Либерализация у нас особенная (об этом).Как и 1% для пенсионного с огромными дырами кардинально ситуацию не ухудшит. Но вот для конкретного бизнеса это работает в плюс, и очень ощутимо. Они видимо и пролоббировали.