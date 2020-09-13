Скасування пенсійного збору з купівлі квартири. Як тепер...
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IMPRINTER написав:Отныне нотариальное удостоверение договоров купли-продажи будет проводиться без подтверждающей справки об уплате пенсионного сбора, если покупатель подтвердит, что он не вступал ранее в право собственности на жилье, и в частности:
не покупал ранее квартиру; не приватизировал ее; не принимал в дар; не унаследовал.
... а как это можно подтвердить? тетя нотариус, клянусь первый раз? как можно подтвердить то, что ты НЕ делал ...
Гос реестры, батенька, гос реестры.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
в) особа придбаває житло вперше, що підтверджується заявою фізичної особи про те, що вона не має та не набувала права власності на житло, в тому числі, не приватизувала, не успадковувала, не отримувала у дар, не купувала, зокрема, як частку в спільному майні подружжя, та даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна про відсутність даних про зареєстровані за нею об’єкти нерухомості, а також даними про не використання житлових чеків для приватизації або про те, що в приватизації житла особа участі не приймала, з усіх місць проживання;
г) особа перебуває у черзі на одержання житла, що підтверджується документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.”;
Пункт 153 доповнити абзацом такого змісту: “Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється без документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна за наявності інформації та документів, зазначених у підпунктах “в”, “г” пункту 152 цього Порядку, що підтверджують звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування”.
Alex2007 написав:извиняюсь за нубский вопрос, а если не платить этот сбор (даже если как-бы согласно постанове/закону должен заплатить) - то из-за наличия самого только этого факта неуплаты сделку по покупке квартиры могут признать никчемной \ недействительной или нет ?
ее не оформят просто ... до сджелки надо уполатить сбор в ПФ и принести платежку нотариусу
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IMPRINTER написав:Отныне нотариальное удостоверение договоров купли-продажи будет проводиться без подтверждающей справки об уплате пенсионного сбора, если покупатель подтвердит, что он не вступал ранее в право собственности на жилье, и в частности:
не покупал ранее квартиру; не приватизировал ее; не принимал в дар; не унаследовал.
... а как это можно подтвердить? тетя нотариус, клянусь первый раз? как можно подтвердить то, что ты НЕ делал ...
Гос реестры, батенька, гос реестры.
очень много госреестров еще в бумажном виде в книгах БТИ ... все квартиры по приватизации - их нет ни в одном электронном реестре .. как и купленные до 2010 года ...
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