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Шмигаль оголосив про початок
зростання економіки України

Шмигаль оголосив про початок зростання економіки України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:05

Шмигаль оголосив про початок зростання економіки України

Пропонуємо до обговорення:
Падіння економіки України у другому кварталі 2020 року було не таким значним, як прогнозувалося раніше.

Дивися повний текст Шмигаль оголосив про початок зростання економіки України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:05

интересно какие препараты принимает наш премьер - может ему стоит дилера поменять?...
Тракторист
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