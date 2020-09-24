Падіння економіки України у другому кварталі 2020 року було не таким значним, як прогнозувалося раніше.
Дивися повний текст Шмигаль оголосив про початок зростання економіки України.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:05
Шмигаль оголосив про початок зростання економіки України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль оголосив про початок зростання економіки України.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:05
интересно какие препараты принимает наш премьер - может ему стоит дилера поменять?...
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