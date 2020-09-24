Падіння економіки України у другому кварталі 2020 року було не таким значним, як прогнозувалося раніше.
Дивися повний текст Шмигаль оголосив про початок зростання економіки України.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:05
Шмигаль оголосив про початок зростання економіки України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль оголосив про початок зростання економіки України.
Додано: Суб 26 вер, 2020 15:01
микита сергійович теж оголошував про пабєду камунізма.
леонід ілліч - про ізобіліє.
шмуглєр вирішив і собі щось .....
Додано: Суб 26 вер, 2020 15:37
Почему бы и нет. Он же не уточнил, чьей именно экономики и когда именно
Додано: Суб 26 вер, 2020 22:27
За словами директора з економіки львівського будівельного підприємства ”Комфорт Інвест” Дениса Шмигаля, заміські тавнхаузи популярніші, ніж котеджі рядної забудови. Їх у Солонці під Львовом уже всі розкупили. Частину — придбали в кредит.
— Достатньо прийти в агенцію, вибрати те, що тобі подобається, піти в банк, який порекомендує агенція, і придбати будиночок. Як правило, банки дають кредити на суму від 85 відсотків вартості будинку терміном до 20 років, — каже Шмигаль.
Стаття 2006 р. Тоді він теж трохи прибрехав.
Додано: Суб 26 вер, 2020 23:29
Горбачев про отдельную квартиру каждой советской семье к 2000 году.
Mind the gap.
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